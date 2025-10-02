El vehículo al que le cayó un árbol en la Roosevelt (video)

Un usuario compartió un video donde se observa el automóvil bajo el árbol.
ARTÍCULO RELACIONADO: Árbol de grandes dimensiones cae sobre vehículo en la Roosevelt (video)
Un árbol cayó sobre la calzada Roosevelt, durante las torrenciales lluvias registradas en la tarde de este jueves, en el área metropolitana del país.
Este inconveniente se produjo en el kilómetro 13.5 con dirección hacia el municipio de Mixco, lo que afectó a un vehículo que transitaba por el área.
Los tripulantes del automotor no sufrieron lesiones, solo se reportaron los daños materiales, ya que parte de las ramas cayeron sobre el mismo.
Vea el video:
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de dicho municipio realizó las labores para retirar el árbol y la limpieza en el lugar.