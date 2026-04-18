Amargo debut: Marie-Louise Eta hace historia, aunque arranca con derrota

Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Unión Berlín, se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas, aunque sufrió un revés en su debut al perder 2-1 en casa frente a un Wolfsburgo que lucha por evitar el descenso.
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Nombrada como interina hasta final de temporada, la alemana recibió una respuesta entusiasta de la afición local cuando se anunció su nombre antes del partido e incluso después del pitazo final, cuando los aficionados reconocieron el esfuerzo de los suyos, a pesar de la derrota.
El Unión se vio rápidamente contra las cuerdas cuando Patrick Wimmer marcó a los 11 minutos. Dzenan Pejcinovic añadió otro tanto justo después del descanso para ayudar a los lobos a situarse a dos puntos del St. Pauli, que ocupa plaza de promoción de descenso, y a seis de la salvación directa.
Oliver Burke, del conjunto capitalino, recortó diferencias en la recta final (85). A pesar de la caída, el ahora histórico equipo, por dar la oportunidad a Eta en el banquillo, sigue seis puntos por encima de la plaza de promoción, un margen que parece más que suficiente con cuatro partidos por disputar.