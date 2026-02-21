La cantante argentina se presentará en el país.
A través de redes sociales se anunció que Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, llegará al país con su gira Latinaje, que con sensualidad y talento se presetanrá este próximo 18 de septiembre del 2026.
Este show se realizará en la Concha Acústica del Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con los organizadores, habrá dos localidades. La preventa arrancará el próximo 23 de febrero.
Sus fans guatemaltecos recibieron con gran entusiamo la noticia del regreso de la cantante a Guatemala.