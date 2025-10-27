Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal

-

Cazzu expresó su deseo de llegar a un acuerdo por el bien de su hija.

La cantante argentina ha dado declaraciones acerca del comunicado publicado por su ex tras ser abordada por los reporteros en el Aeropuerto de Ciudad de México.

La intérprete habló sobre la situación familiar que enfrenta con Nodal. (Foto: X)

Luego de pasar varios días en el país para presentarse en varios conciertos como parte de su gira Latinaje, Cazzu responde a lo dicho por Christian Nodal, relacionado con la crianza de Inti.

"Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar y tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija", comenta la artista.

Cazzu pide priorizar el bienestar de su hija Inti por encima del conflicto. (Foto: X)

"Qué casualidad, justo cuando estoy en una etapa importante de trabajo. A mí no me queda más que seguir y esperar que esto se torne mejor para todos", añade la intérprete.

Para concluir, Cazzu aseguró que le gustaría que todo el esfuerzo que Nodal pone en sus declaraciones públicas lo pusiera también para llegar a un acuerdo con ella.