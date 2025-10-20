Thalía aplaude a Cazzu por cantar "No me enseñaste" en gira

- No me enseñaste fue la balada que emocionó al público mexicano. ENTÉRATE: Nodal responde a Cazzu y busca nacionalidad mexicana para Inti Cazzu continúa arrasando con su gira Latinaje en México y anoche ofreció un concierto inolvidable en Monterrey, Nuevo León. Ante un lleno total, la intérprete argentina sorprendió a sus seguidores al incluir en su repertorio la balada No me enseñaste, uno de los temas más emblemáticos de Thalía. Thalia compartió el video de Cazzu en redes sociales. (Foto: X) "Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto", compartió la argentina antes de cantar el tema. Su interpretación, cargada de emoción, se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios aplaudieron su versión. LEE: ¿Respuesta de Cazzu a lo dicho por Nodal en entrevista? La argentina continúa su gira en México. (Foto: X) El gesto no pasó desapercibido para la cantante mexicana, quien reaccionó con entusiasmo. "¡Pero qué linda sorpresa! Cazzu, te quedó hermosa, es de mis canciones favoritas de la vida", escribió Thalía en sus redes sociales, demostrando su cariño hacia la artista. Durante su paso por México, Cazzu ha dejado claro su amor por el país que le ha brindado tanto apoyo. Además de rendir homenaje a íconos como Jenni Rivera y Banda MS, la intérprete de Con otra cerrará su gira con presentaciones en Mérida y Puebla, consolidando su conexión con el público mexicano.