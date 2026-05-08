Alta Verapaz: Pericas caen del cielo debido al calor extremo

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En Alta Verapaz aves como las pericas caen de las copas de los árboles debido al calor extremo, un residente del área denunció el evento, alertando a apoyar a los animales con agua para hidratarse.

En un video que circula en redes sociales, un usuario comentó que debido al drástico cambio de clima los ejemplares están cayendo desde los árboles por sofocamiento.

"Pensé que esta situación solo ocurría en Petén, ahora estoy en mi casa en Raxruhá, acaba de caer de un árbol de mango, una periquita por el gran calor", explicó mientras le aproximaba un poco de agua.

Síntomas del golpe de calor en aves

El ejemplar comienza a respirar rápido, con el pico abierto, las alas separadas del cuerpo, desmayo o tambaleo.

Recomendaciones

Llama de inmediato al Consejo Nacional de Áreas protegidas CONAP para que te den instrucciones acerca de qué hacer.

Si tienes oportunidad, mueve al ave inmediatamente a un lugar fresco, sombreado y bien ventilado, lejos de la luz directa del sol.

Si está consciente bríndale agua al tiempo, no utilices agua fría, ni hielo, esto puede provocar un choque térmico.

Espera a que se vaya recuperando.

Toma nota

Si se encuentra sana evita intervenir, permite que el animal continúe su desplazamiento sin obstrucciones ya que, por instinto, buscará lugar seguro, evita que mascotas, niños u otras personas lo perturben.

Si ves fauna silvestre herida o en grave riesgo notifica de inmediato a las autoridades competentes, para proceder con el rescate y traslado a centros autorizados, para recibir atención veterinaria especializada para su posterior reintegración a su hábitat natural.

Si te das cuenta de la venta ilegal de fauna silvestre no adquieras animales en ninguna circunstancia, esto fomenta el tráfico ilegal, comprar estos animales no contribuye a su bienestar, incentiva a su captura y comercialización.

Denuncia ante las autoridades competentes:

Ministerio Público (MP): 3756-8368

PNC / DIPRONA: 3032-5596 / 4023-1746

"Nada justifica la tenencia de fauna silvestre como mascota. Estos animales no están adaptados a vivir en cautiverio doméstico, y su extracción del medio natural constituye un delito que atenta contra la biodiversidad del país".

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