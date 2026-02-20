Versión Impresa
CC: 17 abogados acuden al Ejecutivo en penúltimo día de recepción de documentos

  • Por Carlos Álvarez
19 de febrero de 2026, 18:46
Este jueves se presentaron 17 abogados a presentar su expediente a la Secretaría General de la Presidencia. (Foto: SGP / Soy502)

Suman 35 aspirantes los que han acudido al llamado de la Presidencia de la República.

Diecisiete profesionales del derecho interesados en ser designados como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República, acudieron a dejar su expediente en el cuarto y penúltimo día de recepción de papelería.

La Secretaría General de la Presidencia compartió el nombre de los abogados que acudieron a dejar su expediente este jueves 19 de febrero:

  1. Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente
  2. Cynthia Mariela Salazar Muñoz, titular o suplente
  3. Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente
  4. Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente
  5. Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente
  6. Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente
  7. Víctor Manuel Castillo Mayen, suplente
  8. Ronal Humberto Miranda Bautista, suplente
  9. Gabriel Orellana Rojas, titular
  10. Sergio Hilario Morán González, titular
  11. Soria Toledo Castañeda - titular
  12. Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente
  13. Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente
  14. Mario René Chávez García, titular
  15. Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente
  16. Gabriela Irene Salazar López, suplente
  17. Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente

Este es el día que más han acudido aspirantes a dejar su papelería, el lunes fueron cuatro, el martes tres y el miércoles 11.

En total en cuatro días de recepción de expedientes han acudido 35 abogados a presentar sus documentos.

Según la convocatoria hecha por la Presidencia de la República la recepción de expedientes en la Secretaría General de la Presidencia terminará mañana, el horario de atención es de 9 a 17 horas.

Al finalizar la recepción de los expedientes comenzará un periodo de revisión de los mismos, proceso que, según informaron las autoridades, estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.

Posteriormente, el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, elegirá a un magistrado titular y otro suplente.

El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.

