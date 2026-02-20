CC: 17 abogados acuden al Ejecutivo en penúltimo día de recepción de documentos

-

Suman 35 aspirantes los que han acudido al llamado de la Presidencia de la República.

Diecisiete profesionales del derecho interesados en ser designados como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República, acudieron a dejar su expediente en el cuarto y penúltimo día de recepción de papelería.

La Secretaría General de la Presidencia compartió el nombre de los abogados que acudieron a dejar su expediente este jueves 19 de febrero:

Stuardo Ernesto Campo Aguilar, titular o suplente Cynthia Mariela Salazar Muñoz, titular o suplente Luis Alexis Calderón Maldonado, titular o suplente Julio Fernando Melgar Peña, titular o suplente Jorge Luis Borrayo Reyes, titular o suplente Aníbal Chilel Chávez, titular o suplente Víctor Manuel Castillo Mayen, suplente Ronal Humberto Miranda Bautista, suplente Gabriel Orellana Rojas, titular Sergio Hilario Morán González, titular Soria Toledo Castañeda - titular Karla Lorena Mejía Martínez, titular o suplente Lorena Isabel Flores Estrada, titular o suplente Mario René Chávez García, titular Luis Arturo Quiñonez Gil, titular o suplente Gabriela Irene Salazar López, suplente Delia Marina Dávila Salazar, titular o suplente

Este es el día que más han acudido aspirantes a dejar su papelería, el lunes fueron cuatro, el martes tres y el miércoles 11.

En total en cuatro días de recepción de expedientes han acudido 35 abogados a presentar sus documentos.

Según la convocatoria hecha por la Presidencia de la República la recepción de expedientes en la Secretaría General de la Presidencia terminará mañana, el horario de atención es de 9 a 17 horas.

Al finalizar la recepción de los expedientes comenzará un periodo de revisión de los mismos, proceso que, según informaron las autoridades, estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.

Posteriormente, el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, elegirá a un magistrado titular y otro suplente.

El Ejecutivo ya anunció que la reunión donde se hará la designación de los magistrados no será publica y que solo será anunciado el resultado.