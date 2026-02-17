CC: Cuatro aspirantes presentan expediente el primer día de recepción del Ejecutivo

-

La recepción de la papelería de los aspirantes a magistrados de la CC por parte del Ejecutivo continuará hasta el próximo viernes.

La Secretaría General de la Presidencia de la República informó que cuatro abogados presentaron su expediente durante el primer día de recepción de documentos para optar a la designación como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

De acuerdo con la información oficial, los aspirantes que acudieron a entregar su papelería fueron Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, quien se postuló para magistrado titular; Adrián Rolando Rodríguez Arana, quien manifestó su interés en ser designado como magistrado titular o suplen.

También acudieron a dejar su expediente Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez, quien busca el cargo de magistrado suplente, y, Luis Eduardo López Ramos, quien mostró interés para ser magistrado titular o suplente, este último es el actual encargado de la Dirección Legislativa del Congreso de la República.

La recepción de expedientes continuará hasta el próximo viernes. (Foto: Archivo / Soy502)

La recepción de expedientes se llevó a cabo en la Secretaría General de la Presidencia, ubicada en la 6a. avenida 5-34 de la zona 1 capitalina.

La Secretaría continuará recibiendo a los aspirantes en horario de 9 a 17 horas hasta el viernes 20 de febrero de 2026, fecha en que se cerrará el plazo establecido en la convocatoria publicada en el Diario de Centro América.

Este proceso forma parte de la atribución constitucional que corresponde al presidente de la República para designar a uno de los cinco magistrados titulares y su respectivo suplente que integran la CC, que es el órgano encargado de velar por la supremacía constitucional.

El presidente Bernardo Arévalo ha señalado previamente que el procedimiento será abierto y público, por lo que los medios de comunicación pueden documentar el desarrollo de la recepción de expedientes.

Sobre los requisitos

De conformidad con el artículo 271 de la Constitución Política de la República, los aspirantes a magistrado de la CC deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados activos, de reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de ejercicio profesional.

Sin embargo, la convocatoria emitida por la Presidencia incluye requisitos adicionales orientados a verificar la probidad y la integridad de los postulantes.

Entre los documentos exigidos se encuentran la constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos, certificación de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

La CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. (Foto Archivo / Soy502)

También constancia de tiempo de ejercicio profesional, hoja de vida, copias de títulos universitarios y el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, que acredita la inexistencia de responsabilidades pendientes por el manejo de recursos públicos.

Asimismo, los aspirantes deben presentar una carta dirigida al presidente de la República en la que expongan las razones de su interés en el cargo, así como una declaración jurada en la que certifiquen el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la inexistencia de impedimentos legales establecidos en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

La designación que realizará el Organismo Ejecutivo forma parte de un proceso más amplio de integración de la CC, cuyos magistrados son nombrados por distintos organismos del Estado.