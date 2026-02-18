CC: Tres más presentan expediente y suman siete aspirantes en el Ejecutivo

-

Candidatos podrán llevar su papelería hasta el próximo 20 de febrero, día en que termina la recepción de documentos.

Al cierre del segundo día de recepción de documentos para optar a la designación como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República, tres abogados más presentaron su expediente.

La Secretaría General de la Presidencia de la República informó que el quinto aspirante es Juan Pablo Arce Gordillo, quien mostró interés en ser magistrado titular o suplente.

El sexto abogado fue Antonio Javier Higueros Marenco, quien se postuló para ser designado como magistrado titular o suplente y la séptima candidata y primera mujer en entregar su papelería fue Nidia Lissette Arévalo Flores, quien manifestó su interés en ser designada magistrada titular o suplente.

Los tres abogados que se presentaron este martes se unen a los cuatro primeros candidatos que entregaron su expediente el lunes, siendo estos Carlos Rafael Rodríguez-Cerna Rosada, Adrián Rolando Rodríguez Arana, Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez y Luis Eduardo López Ramos.

El lunes se presentaron cuatro abogados a presentar su papelería en la Secretaria General de la Presidencia. (Foto: Archivo / Soy502)

Sigue la recepción de expedientes

La Secretaría General de la Presidencia continuará recibiendo a los aspirantes en horario de 9 a 17 horas hasta el viernes 20 de febrero de 2026, fecha en que se cerrará el plazo establecido en la convocatoria publicada en el Diario de Centro América.

Este proceso forma parte de la atribución que corresponde al presidente de la República para designar a uno de los cinco magistrados titulares y su respectivo suplente que integran la CC, que es el órgano encargado de velar por la supremacía constitucional.

El presidente Bernardo Arévalo ha señalado previamente que el procedimiento será abierto y público, por lo que los medios de comunicación pueden documentar el desarrollo de la recepción de expedientes.

De conformidad con el artículo 271 de la Constitución Política de la República, los aspirantes a magistrado de la CC deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados activos, de reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de ejercicio profesional.

Sin embargo, la convocatoria emitida por la Presidencia incluye requisitos adicionales orientados a verificar la probidad y la integridad de los postulantes.

Entre los documentos exigidos se encuentran la constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos, así como la certificación de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

También constancia de tiempo de ejercicio profesional, hoja de vida, copias de títulos universitarios y el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, que acredita la inexistencia de responsabilidades pendientes por el manejo de recursos públicos.

Los expedientes podrán ser entregados hasta el próximo viernes. (Foto: Archivo / Soy502)

Los aspirantes también deben presentar una carta dirigida al Presidente de la República en la que expongan las razones de su interés en el cargo.

Además, deben entregar una declaración jurada en la que certifiquen el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la inexistencia de impedimentos legales establecidos en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Al finalizar la recepción de los expedientes comenzará un periodo de revisión de los mismos, proceso que, según informaron las autoridades, estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.