CC suspende Presupuesto 2026 por vicios durante su aprobación en el Congreso

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2026, aprobado por el Congreso de la República en una sola sesión y durante madrugada, quedó en suspenso luego de que la CC resolviera otorgar amparo provisional.

En una votación por mayoría, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar amparo provisional en contra del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que implica que la normativa no podrá entrar en vigencia el próximo 1 de enero.

De acuerdo con información que trascendió tras la deliberación, los magistrados que votaron a favor de conceder la protección constitucional fueron Leyla Lemus, Nester Vásquez, Dina Ochoa y Héctor Pérez Aguilar. En tanto, el magistrado Roberto Molina Barreto habría votado en contra de otorgar el amparo provisional.

La Unidad de Comunicación Social del tribunal constitucional confirmó que los magistrados conocieron un total de ocho expedientes acumulados relacionados con acciones legales presentadas contra el Presupuesto General aprobado para 2026.

Los expedientes fueron analizados de forma conjunta por el pleno y con la resolución adoptada, el Decreto 27-2025 queda suspendido, por lo que no podrá entrar en vigencia.

En consecuencia, el Estado deberá operar con el Presupuesto General correspondiente al ejercicio fiscal 2025, tal como lo establece la Ley.

La Unidad de Comunicación de la CC también informó que el pleno de magistrados, por mayoría, otorgó el amparo provisional solicitado en las acciones constitucionales acumuladas 9403-2025, 9531-2025, 9581-2025, 9722-2025, 9840-2025, 9841-2025, 9916-2025 y 9928-2025.

El amparo se emitió por concurrir los supuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad y porque las circunstancias lo hacen aconsejable dados los vicios formales denunciados por los amparistas Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares-Beltranena.

Explicó que como efectos positivos del de la protección constitucional, se deja en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala el Decreto 27-2025 que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis, así como lo actuado con posterioridad.