Consideran desigual la asignación 2026 de fondos extraordinarios para los Codedes

-

La distribución de los fondos ha generado críticas porque señalan que no se hizo bajo criterios técnicos.

Para el 2026 el Congreso de la República asignó Q 6,312.1 millones para los 340 municipios del país, con el objetivo de llevar a cabo inversiones prioritarias de sistema de agua potable, sistemas de alcantarillado, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento.

Los registros muestran que la distribución de los recursos no es equitativa, pues mientras un grupo de municipios recibirá fondos muy por encima del promedio hay otro grupo que recibirá pocos recursos, situación que ha causado críticas de legisladores y jefes ediles, aunque la Comisión defiende que la distribución se hizo bajo consensos en el Congreso.

El artículo 163 del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, precisa que los Q 6,312.1 millones se programará una asignación extraordinaria dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

El Decreto señala que además de los proyectos de agua y saneamiento, los Codedes podrán financiar otras obras de infraestructura local económica y social que incluye proyectos de movilidad y transporte, educación, salud, sistemas de drenajes y colectores o infraestructura de fomento a la producción.

La ley también faculta a los consejos para que se puedan llevar a cabo construcciones, mejoramientos o ampliaciones de edificios de usos múltiples, infraestructura vial urbana y rural y caminos rurales, esto se podrá hacer siempre y cuando se respete los techos presupuestarios asignados y las necesidades de cada comunidad.

La distribución de los fondos no es igual entre los 340 municipios, esto se debe a varios aspectos, entre los que destacan el tamaño del municipio, su población o las obras que se tienen planificadas llevar a cabo el próximo año.

Sin embargo, hay montos que destacan dentro del listado, por ejemplo, la comuna de la cabecera departamental de Jalapa recibirá un aporte el próximo año de Q 116.7 millones, siendo la municipalidad que más recursos recibirá.

Otras comunas que destacan son La Gomera, Escuintla, que recibirá Q 79 millones; Cobán, Alta Verapaz, Q 75 millones; Sayaxché, Petén, Q 73.5 millones; Morales, Izabal, Q 65 millones; San Juan Sacatepéquez, Guatemala Q 63 millones y la cabecera departamental de Zacapa, Q 62.3 millones.

El listado precisa que otras 18 comunas tienen asignaciones que van de los Q 60 millones a los Q 39.5 millones, esto significa que en solo 25 municipalidades suman Q1,416.9 millones, que representan el 22.44 % del total de los recursos asignados para los Codedes.

En contraste, hay 19 comunas que solo recibirán Q 500 mil como aporte para sus Codedes, es decir que esos 19 municipios solo recibirán Q 9.5 millones, que representan el 0.15 % del total de los fondos asignados para los Consejos.

Entre estos municipios está Mixco, que es el segundo municipio más grande en población de todo el país —solo superado por la capital—, ya que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que este año tiene una población de 548,578 personas.

En desacuerdo con la asignación

Neto Bran, alcalde municipal de Mixco, colocó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la asignación extraordinaria a los Codedes del Decreto 27-2025 por considerar que viola el derecho de igualdad pues considera inapropiado que el municipio solo reciba Q 500 mil como aporte.

"Esto fue una situación antojadiza, fue un tema puramente político, porque los diputados lo que hacen es coordinar con sus futuros candidatos y negociar estos fondos extraordinarios para hacer obras con miras a lo que es la elección de este próximo 2028", afirmó el jefe edil.

Bran señaló que colocó el amparo porque "están vulnerando los derechos de los mixqueños, el derecho de igualdad y equidad" y aseguró que no se tomaron en cuenta situaciones como la población y las obras que se llevan a cabo en Mixco.

El jefe de la comuna mixqueña insistió que se trata de una asignación de recursos politizada, la cual propicia la corrupción y afirmó que no es posible que no se asignen recursos a los alcaldes que sí desarrollan obras y proyectos.

El diputado Orlando Blanco, quien es miembro de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, indicó que el alcalde de Mixco tiene la razón y está en su derecho de acudir ante la CC.

LEA TAMBIÉN: Diputados colocan acción de inconstitucionalidad contra Ley de Codedes

Explicó que solo el departamento de Guatemala le fue asignado Q 350.8 millones para aportes a los Codedes, pero que Mixco solo recibió Q 500 mil y afirmó que los aportes deben estar bajados "en una fórmula aplicada técnicamente".

"La asignación a los Consejos debe estar bajo un esquema técnico. Se tienen que ver variables como densidad poblacional, pero también necesidades ingentes e indicadores importantes para combatir la desnutrición, pobreza, carreteras, centros de salud.

Blanco afirmó que esto pasa porque el alcalde de Mixco "no tiene padrinos" en el Congreso y afirmó que tiene razón cuando menciona que la asignación se hace de forma politizada, por lo que se sumó a las críticas de Bran.

Aseguran que asignación fue bajo consenso

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, afirmó que "la asignación contenida en este artículo —163— responde a una lógica de complementariedad de la inversión pública".

La designación de los fondos fue hecha de forma consensuada señala el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. (Foto: AGN / Soy502)

Aseguró que esto está orientado "a atender brechas territoriales donde la inversión sectorial centralizada no está llegando con la misma intensidad o con la oportunidad requerida a través de las unidades ejecutoras del Organismo Ejecutivo".

"En ese contexto, el artículo recoge acuerdos construidos en el Congreso, tanto en la Comisión como en el Pleno", aseguró el parlamentario.

Estrada precisó que esto se hizo "a partir de demandas territoriales concretas, la representación distrital y la necesidad de reforzar la inversión local en áreas como infraestructura básica, caminos, educación y desarrollo comunitario, donde los mecanismos tradicionales de ejecución han mostrado limitaciones".

"La priorización se realizó considerando la diversidad territorial y política del Congreso, así como la existencia de proyectos identificados a nivel municipal, que pueden canalizarse de forma más ágil a través del Sistema de Consejos de Desarrollo, puntualizó el legislador.

LEA ADEMÁS: Finanzas habilita tablero digital para fiscalizar a los Consejos de Desarrollo

Añadió que "el objetivo es complementar la inversión sectorial, fortalecer la capacidad de respuesta en los territorios y alinear recursos con la capacidad real de ejecución, asegurando que el presupuesto se traduzca efectivamente en obra y servicios para la población".

Asignación "no tiene lógica"

Jorge Lavarreda, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, consideró que "se están asignando recursos, pero con cero planificación" por lo que ven que la cifra carece de un listado de proyectos que la respalde.

"La distribución entre los 340 municipios presenta profundas desigualdades. Como ejemplo mencionamos dos casos. San José Acatempa, Jutiapa, recibirá un aproximado de Q 3,300 por persona en concepto de aporte extraordinario, mientras que Mixco uno de los municipios más poblados del país, obtendrá en promedio Q 0.89 por persona", indicó el experto.

Lavarreda señaló que "la diferencia en esta asignación, que no tiene un sentido, ni respaldo de alguna lógica, técnica, y agregó que además se prohíbe reprogramar y reordenar las asignaciones presupuestarias de los municipios.