CC rechaza acciones contra la Ley de Competencia y deja esa normativa sin cambios

Magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron dos acciones de inconstitucionalidad planteadas contra la Ley de Competencia.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó este jueves 28 de agosto dos acciones legales planteadas contra la Ley de Competencia, una normativa que fue aprobada por el Congreso en noviembre pasado y cuyo directorio entró en funciones esta semana.

Por unanimidad, los magistrados resolvieron que la normativa debe aplicarse tal como lo establece el Decreto 32-2024.

El fallo responde a dos acciones de inconstitucionalidad con las cuales se buscaba dejar sin efecto dos apartados de esa norma. Uno de los artículos impugnados fue el que se refiere al ámbito de aplicación de la Ley.

En su artículo 2, el Decreto indica que sus disposiciones regirán en todo el país alcanzarán a todos los agentes económicos.

Este es uno de los artículos que se buscaba dejar sin efecto en la Ley de Competencia. (Fuente: Decreto 32-2024)

La otra parte que buscaba dejarse sin efecto es la que define precisamente a los agentes económicos. En uno de los incisos del artículo 3 de la Ley de Competencia se le define así a cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que realiza una actividad económica.

Con su resolución, la CC establece que ambos apartados deben permanecer así.

Fuente: Decreto 32-2024

Directorio empieza funciones

Cabe destacar que el martes 26 de agosto, se estableció formalmente el Directorio de la Superintendencia de Competencia, con lo cual empieza la aplicación de la mencionada normativa.

Ahí se oficializó el nombramiento de Javier Bauer Herbruger, como presidente de ese ente colegiado.

Javier Bauer (con micrófono en mano) es el primer presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia. (Foto: Congreso)

Además, se habló sobre la próxima designación del respectivo superintendente, un cargo para el cual ya hay seis candidatos.