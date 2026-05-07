La CC rechaza amenazas contra su presidenta y otros magistrados

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Por medio de un pronunciamiento, la CC rechazó acciones calificadas como amenazas y agresiones contra la magistrada presidenta.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó las acciones que, según indicó, buscan atentar contra los principios que garantizan el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional que le corresponde.

Por medio de un pronunciamiento oficial, las autoridades de la alta Corte manifestaron su rechazo a las amenazas y agresiones dirigidas contra la presidenta del tribunal, Gladys Anabella Morfín Mansilla, así como contra otros magistrados.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/brPZuck72y — CC Guatemala (@CC_Guatemala) May 7, 2026

En el comunicado, la CC hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados a conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático. Asimismo, repudió cualquier forma de violencia o intimidación.

La Corte también reafirmó su compromiso de velar por el orden constitucional y de ejercer las funciones que le competen conforme a lo establecido en la ley.

Finalmente, recordó que la CC es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actuando con independencia de los demás organismos del Estado.