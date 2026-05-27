Municipalidad de Villa Nueva emite resolución por pago atrasado de multas del IUSI

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La medida solo aplicará a quienes sufraguen la totalidad de los pagos que tengan atrasados.

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El Consejo Municipal de Villa Nueva aprobó una exoneración del 100 % de las multas generadas por el incumplimiento en el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), beneficio que estará vigente del 15 de junio al 31 de julio de 2026.

La medida quedó establecida en el punto quinto del Acta Número 51-2026 del Concejo Municipal, publicada en el Diario de Centro América.

En el documento las autoridades municipales acordaron por unanimidad autorizar la condonación de las sanciones económicas aplicadas a contribuyentes morosos.

De acuerdo con la resolución, el beneficio será aplicado únicamente a quienes cancelen la totalidad de la deuda atrasada en un solo pago.

La Municipalidad de Villa Nueva exonerará el 100 % de la multa del #IUSI a quienes paguen la totalidad de sus pagos atrasados del 15 de junio al 31 de julio de este año. pic.twitter.com/2B2ghMXyX0 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 27, 2026

La disposición excluye a los contribuyentes que soliciten convenios de pago y a quienes ya se encuentren en procesos judiciales relacionados con el impuesto.

En el acta, el Concejo Municipal argumentó que la decisión busca facilitar que los contribuyentes regularicen su situación tributaria y, al mismo tiempo, reducir la cartera morosa de la comuna.

Las autoridades municipales recordaron que, según la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, el incumplimiento en el pago del tributo genera una multa equivalente al 20 % sobre el monto adeudado.

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La resolución también instruye a la Dirección de Catastro y Administración del IUSI de la Municipalidad de Villa Nueva a ejecutar las acciones correspondientes para la aplicación del beneficio durante el periodo establecido.

El Concejo señaló que las municipalidades cuentan con autonomía para administrar y disponer de sus recursos.

Recordó que las comunas pueden emitir ordenanzas y reglamentos relacionados con la recaudación tributaria municipal, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República y el Código Municipal.