Conductor y acompañante impactan contra un auto y terminan arrastrados (video)

Los dos jóvenes salieron expulsados del vehículo tras el fuerte impacto.
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Un accidente entre un auto y una motocicleta se registró en la calle Real de Villa Nueva.
Una cámara de seguridad, ubicada en el sector, captó el momento.
Segín se observa en las imágenes, el concutor de un auto quiso cruzar hacia su izquierda sin notar que una motocicleta venía cerca y sobre el carril.
Al girar, el motorista y su acompañante impactaron con el auto, saliendo expulsados. La moto pegó contra otras motocicletas que estaban estacionadas bajo la banqueta.
Una de las víctimas logra levantarse, mientras que la otra muestra señales de desorientación tras el golpe.
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