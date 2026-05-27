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Riña entre conductores queda grabada (Video)

  • Por Reychel Méndez
27 de mayo de 2026, 09:58
El hecho se registró en la zona 7 capitalina. (Foto: Captura de video)

El hecho se registró en la zona 7 capitalina. (Foto: Captura de video)

La grabación permite escuchar la discusión entre los conductores. 

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Una riña entre conductores quedó documentada en una cámara de seguridad de la colonia Centroamérica de la zona 7 capitalina. El hecho se registró el pasado martes 26 de mayo en la 31 avenida C y 6 calle de la zona ya mencionada. 

En el video se puede observar que dos vehículos particulares transitaban por la zona, cerca de un redondel, cuando uno de ellos, se adelanta y le obstruye el paso al otro automóvil.

Inmediatamente, luego de bloquear el paso, el conductor desciende del carro y camina hacia el otro vehículo mientras grita e insulta, ya que aparentemente habrían tenido algún conflicto metros atrás. 

En el video se escucha que el conductor, le exige al otro que baje del vehículo y le pregunta de forma agresiva cuál es su problema. 

Tras unos segundos, el conductor regresa a su vehículo y se va a toda velocidad en dirección desconocida.

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