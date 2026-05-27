Riña entre conductores queda grabada (Video)

La grabación permite escuchar la discusión entre los conductores.
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Una riña entre conductores quedó documentada en una cámara de seguridad de la colonia Centroamérica de la zona 7 capitalina. El hecho se registró el pasado martes 26 de mayo en la 31 avenida C y 6 calle de la zona ya mencionada.
En el video se puede observar que dos vehículos particulares transitaban por la zona, cerca de un redondel, cuando uno de ellos, se adelanta y le obstruye el paso al otro automóvil.
Inmediatamente, luego de bloquear el paso, el conductor desciende del carro y camina hacia el otro vehículo mientras grita e insulta, ya que aparentemente habrían tenido algún conflicto metros atrás.
En el video se escucha que el conductor, le exige al otro que baje del vehículo y le pregunta de forma agresiva cuál es su problema.
Tras unos segundos, el conductor regresa a su vehículo y se va a toda velocidad en dirección desconocida.