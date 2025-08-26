La CC rechaza solicitud de la FECI en caso contra periodistas

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con la que pretendía reactivar el proceso penal en contra de seis periodistas y dos columnistas.
OTRAS NOTICIAS: Taiwán dona 252 motos a Guatemala para la Policía Nacional Civil
Por mayoría de votos se dio este fallo a favor de los comunicadores, que pertenecían al extinto medio de comunicación elPeriódico, quien había sido fundado por José Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión desde hace tres años.
La justicia guatemalteca procesó a estos periodistas y columnistas, en marzo del 2023, acusándolos de haber obstruido la justicia al haber publicado artículos en relación al caso en contra de Zamora.
La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche intentaba procesarlos por la supuesta obstrucción de justicia bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero los magistrados de la CC confirmaron lo resuelto por la Cámara de Amparo.
El fallo confirmado fue emitido el 17 de febrero del presente año, luego de que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya rechazado el amparo provisional que requirió el fiscal Curruchiche.
A pesar de que esta decisión da un alivio para los comunicadores, el proceso no ha concluido por completo, ya que la CSJ deberá emitir la sentencia definitiva y que podría dar por cerrada la investigación.