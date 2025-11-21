-

El jengibre fue uno de los primeros ingredientes usados en repostería.

Disfruta de la festividad de la época y no te pierdas la oportunidad de compartir las tradicionales galletas de jengibre que son tan apetecidas.

El 21 de noviembre se celebra el Día de las Galletas de Jengibre y la idea nació del monje Gregory de Nicopolis, en el siglo X, quien pensó que este alimento podría ser un gran postre.

Su aroma especiado y su sabor las hacen irresistibles cada año. (Foto: Shutterstock)

Aunque es importante resaltar que, durante el siglo XI, el jengibre comenzó a incorporarse en la repostería, ya que los monjes europeos horneaban panes especiados con esta raíz, especialmente en festividades religiosas.

Las galletas de jengibre son uno de los dulces más icónicos de la Navidad, caracterizadas por su inconfundible aroma especiado y su versatilidad para ser decoradas de formas creativas.

Las galletas de jengibre tienen una historia que data del siglo X. (Foto: Shutterstock)

Receta

Masa

260 gramos de harina

150 gramos de manteca

100 gramos de azúcar morena

5 gramos de bicarbonato de sodio

1 cucharada de jengibre en polvo

1 huevo

Una pizca de sal

Glass

1 clara de huevo

100 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass

Jugo de medio limón

Colorantes (mejor si es en polvo)

Las galletas recién horneadas llenan el hogar con aroma a Navidad. (Foto: Shutterstock)

Popularidad

Las casitas de jengibre son originarias de Alemania, en el siglo XVI, y se popularizaron gracias al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. En la historia, el jengibre aparece en la forma de niños de pan que se transforman en seres humanos.

Preparación

Primero toma un tazón para revolver la harina previamente tamizada, el azúcar, el bicarbonato, el jengibre y la sal.

Después agrega la manteca y ponte a batir hasta obtener una masa homogénea.

Luego, en una superficie plana, esparce harina y pon la masa para estirarla muy bien.

Ahora podrás cortar la masa con los moldes de muñeco, colocando el accesorio en una placa con papel manteca por debajo.

Sigue hornear a unos 180 grados entre 15 a 20 minutos.

Retíralas del horno y déjalas enfriar.

Para finalizar, decora al gusto.

Famoso

Las galletas se volvieron reconocidas a nivel mundial tras su inclusión como personaje secundario en la saga de películas de Shrek como El Hombre de Jengibre.