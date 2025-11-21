El jengibre fue uno de los primeros ingredientes usados en repostería.
Disfruta de la festividad de la época y no te pierdas la oportunidad de compartir las tradicionales galletas de jengibre que son tan apetecidas.
El 21 de noviembre se celebra el Día de las Galletas de Jengibre y la idea nació del monje Gregory de Nicopolis, en el siglo X, quien pensó que este alimento podría ser un gran postre.
Aunque es importante resaltar que, durante el siglo XI, el jengibre comenzó a incorporarse en la repostería, ya que los monjes europeos horneaban panes especiados con esta raíz, especialmente en festividades religiosas.
Las galletas de jengibre son uno de los dulces más icónicos de la Navidad, caracterizadas por su inconfundible aroma especiado y su versatilidad para ser decoradas de formas creativas.
Receta
Masa
- 260 gramos de harina
- 150 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar morena
- 5 gramos de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de jengibre en polvo
- 1 huevo
- Una pizca de sal
Glass
- 1 clara de huevo
- 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass
- Jugo de medio limón
- Colorantes (mejor si es en polvo)
Popularidad
Las casitas de jengibre son originarias de Alemania, en el siglo XVI, y se popularizaron gracias al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. En la historia, el jengibre aparece en la forma de niños de pan que se transforman en seres humanos.
Preparación
- Primero toma un tazón para revolver la harina previamente tamizada, el azúcar, el bicarbonato, el jengibre y la sal.
- Después agrega la manteca y ponte a batir hasta obtener una masa homogénea.
- Luego, en una superficie plana, esparce harina y pon la masa para estirarla muy bien.
- Ahora podrás cortar la masa con los moldes de muñeco, colocando el accesorio en una placa con papel manteca por debajo.
- Sigue hornear a unos 180 grados entre 15 a 20 minutos.
- Retíralas del horno y déjalas enfriar.
- Para finalizar, decora al gusto.
Famoso
Las galletas se volvieron reconocidas a nivel mundial tras su inclusión como personaje secundario en la saga de películas de Shrek como El Hombre de Jengibre.