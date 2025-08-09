Exponen sobre el derecho a la libertad, defensa de la familia y valores

Con la participación de varios exponentes nacionales e internacionales, inició el Festival por la Libertad, un encuentro para "inspirar a una nueva generación de líderes a cambiar el rumbo de Guatemala hacia un futuro de libertad, valores y justicia".
Los organizadores del evento destacaron que buscan con este tipo de actividades "formar y empoderar jóvenes comprometidos con los principios fundamentales de la vida, la familia, la libertad y el respeto a la propiedad privada".
Entre los exponentes de la jornada se encuentra en punto de agenda el argentino Agustín Laje, escritor, politólogo y autor de publicaciones como El libro negro de la nueva izquierda y La batalla cultural.
También está prevista la participación de Emmanuel Danann, influencer y streamer, argentino, quien se identifica como activista político conservador y libertario.
La agenda también incluye a Sandra Bronzina, empresaria y conferencista internacional, cuyas opiniones y análisis se centran en la libertad y gobernanza.
La jornada inició con la presentación de Rodrigo Arenas, empresario, periodista y activista, quien durante su discurso se refirió a la necesidad de defender la libertad y abordó temas como la migración hacia Estados Unidos y de cómo ese país se constituyó en un modelo para mantener ese principio.
Por su parte, José Raúl González, citó una publicación 19845 de George Orwell, en donde afirma, hay varios temas que se están cumpliendo hoy en día y que incluyen controles sobre la sociedad, "incluyendo el lenguaje inclusivo", describió.
"Criticar a las empresas es fácil, criticar al Cacif es fácil", remarcó y explicó que las empresas en Guatemala pasan en la actualidad por un proceso de descalificación y tergiversación.
"Una cosa es tener pensamiento crítico y otra andar criticando sin pensamiento (...) utilizan la palabra empresarios inclusive como un insulto", ejemplificó y durante su disertación, hizo un llamado a "vacunarse" contra esos comentarios.
"Tenemos que sentirnos orgullosos de las empresas guatemaltecas", destacó y se refirió a los casos de Corporación Multi Inversiones, Castillo Hermanos y Cementos Progreso, mientras remarcó que al igual que compañías estadounidenses, empezaron de manera "pequeña", según ejemplificó.
