Celebran en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei (videos)

El ayatolá Ali Jamenei (Ali Khamenei) falleció luego de que Israel y Estados Unidos atacaran su complejo en Teherán.
Este sábado se registraron ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, en bombardeos que eran dirigidos hacia el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y al presidente Masoud Pezeshkian.
Horas después, se dio a conocer la información por medio de las autoridades israelíes de que Jamenei murió durante estos ataques, los cuales tienen la intención de acabar con el régimen iraní.
Ante esta noticia, gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos.
Varios videos han circulado en las redes sociales, en donde se logran escuchar los gritos de felicidad ante la muerte del líder supremo de ese país.
Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23:00 horas locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.
Ali Jamenei gobernó la República Islámica de Irán durante más de tres décadas.
