El pronunciamiento de Trump tras ofensiva militar en Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió un pronunciamiento tras confirmarse la muerte de Alí Jamenei (Alí Khamenel), líder supremo de Irán.

En sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Alí Jamenei (Alí Khamenel), líder supremo de Irán, está muerto y lo calificó como "una de las personas más malvadas de la historia.

"Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países alrededor del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de Matones sedientos de sangre", manifestó.

En su pronunciamiento, el presidente estadounidense dijo que Khamenei no pudo evitar los sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados implementados y aseguró que trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él —ni los otros líderes que han sido asesinados junto con él— pudiera hacer.

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", refirió y agregó que muchos miembros . Estamos escuchando que muchos de sus grupos armados (islamic revolutionary guard corps IRGC/CGRI), militares y otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar.

También especificó que dichos grupos buscan inmunidad por parte de Estados Unidos.

"Como dije anoche: 'Ahora pueden tener inmunidad; ¡después solo obtendrán muerte!' Ojalá el IRGC/CGRI y la Policía se fusionen pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolverle al país la grandeza que merece", afirmó.

Según Trump, ese proceso debería comenzar pronto, ya que no solo por la muerte de Khamenei, sino que el país ha quedado, en apenas un día, muy destruido e incluso obliterado.

"Sin embargo, el bombardeo intenso y de precisión continuará, sin interrupción, durante toda la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO MEDIO ORIENTE Y, EN EFECTO, ¡EN EL MUNDO!", concluyó.

El mensaje fue compartido por La Casa Blanca en su cuenta de X: