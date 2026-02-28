Guatemala se declara en alerta por erupciones de volcanes de Fuego y Santiaguito

-

Las cenizas expulsadas por el volcán de Fuego se han dispersado incluso hacia el departamento de Guatemala en los últimos días.

Las autoridades de Guatemala alertaron sobre el peligro de la "actividad explosiva" de los volcanes de Fuego y Santiaguito.

Ante la actividad volcánica, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró desde el jueves alerta naranja en Sacatepéquez, que "activa planes de respuesta" y da paso a un "monitoreo intensificado".

En cuanto al coloso de Fuego, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) recomendó en un informe "considerar dispersión de ceniza" en un radio de 15 a 40 kilómetros, hacia el este y noreste, en alturas de entre 4.300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar.

La actividad de este volcán, según el Insivumeh, presenta "explosiones recurrentes entre débiles, moderadas y fuertes con rangos de ocho a 12 horas".

Volcán de Fuego visto desde la Antigua Guatemala durante sus recientes explosiones, este sábado. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Volcán Santiaguito

En cuanto al volcán Santiaguito, su cráter "continúa con extrusión de lava, generando avalanchas constantes de flujos piroclásticos de corto alcance", principalmente en los flancos suroeste, este y noreste, detalló el informe.

El Insivumeh alertó a las agencias de turismo sobre "los peligros" que representan el ascenso y la permanencia en áreas adyacentes a los volcanes.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre los riesgos directos que la expulsión de ceniza representa para cultivos, animales y fuentes de agua.

El Volcán de Fuego está activo y bajo alerta. La ceniza no es solo polvo… puede afectar tus ojos, garganta, pulmones y piel.



Mantén puertas y ventanas cerradas, usa protección y evita exponerte innecesariamente.



Ante cualquier síntoma, acude al servicio de salud más… pic.twitter.com/6epeDZgjmS — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) February 26, 2026

*Con información de AFP