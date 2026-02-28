Guatemala se declara en alerta por erupciones de volcanes de Fuego y Santiaguito

Las cenizas expulsadas por el volcán de Fuego se han dispersado incluso hacia el departamento de Guatemala en los últimos días.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Alertan por incremento de actividad del volcán de Fuego (video)
Las autoridades de Guatemala alertaron sobre el peligro de la "actividad explosiva" de los volcanes de Fuego y Santiaguito.
Ante la actividad volcánica, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró desde el jueves alerta naranja en Sacatepéquez, que "activa planes de respuesta" y da paso a un "monitoreo intensificado".
En cuanto al coloso de Fuego, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) recomendó en un informe "considerar dispersión de ceniza" en un radio de 15 a 40 kilómetros, hacia el este y noreste, en alturas de entre 4.300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar.
La actividad de este volcán, según el Insivumeh, presenta "explosiones recurrentes entre débiles, moderadas y fuertes con rangos de ocho a 12 horas".
Volcán Santiaguito
En cuanto al volcán Santiaguito, su cráter "continúa con extrusión de lava, generando avalanchas constantes de flujos piroclásticos de corto alcance", principalmente en los flancos suroeste, este y noreste, detalló el informe.
El Insivumeh alertó a las agencias de turismo sobre "los peligros" que representan el ascenso y la permanencia en áreas adyacentes a los volcanes.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre los riesgos directos que la expulsión de ceniza representa para cultivos, animales y fuentes de agua.
*Con información de AFP