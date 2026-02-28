Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemala se declara en alerta por erupciones de volcanes de Fuego y Santiaguito

  • Por Geber Osorio
28 de febrero de 2026, 15:57
El volcán de Fuego ha sido el más activo en los últimos meses. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El volcán de Fuego ha sido el más activo en los últimos meses. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Las cenizas expulsadas por el volcán de Fuego se han dispersado incluso hacia el departamento de Guatemala en los últimos días.

EN CONTEXTO: ¡Atención! Alertan por incremento de actividad del volcán de Fuego (video)

Las autoridades de Guatemala alertaron sobre el peligro de la "actividad explosiva" de los volcanes de Fuego y Santiaguito.

Ante la actividad volcánica, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró desde el jueves alerta naranja en Sacatepéquez, que "activa planes de respuesta" y da paso a un "monitoreo intensificado".

En cuanto al coloso de Fuego, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) recomendó en un informe "considerar dispersión de ceniza" en un radio de 15 a 40 kilómetros, hacia el este y noreste, en alturas de entre 4.300 y 4.800 metros sobre el nivel del mar.

La actividad de este volcán, según el Insivumeh, presenta "explosiones recurrentes entre débiles, moderadas y fuertes con rangos de ocho a 12 horas".

Volcán de Fuego visto desde la Antigua Guatemala durante sus recientes explosiones, este sábado. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Volcán de Fuego visto desde la Antigua Guatemala durante sus recientes explosiones, este sábado. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Volcán Santiaguito

En cuanto al volcán Santiaguito, su cráter "continúa con extrusión de lava, generando avalanchas constantes de flujos piroclásticos de corto alcance", principalmente en los flancos suroeste, este y noreste, detalló el informe.

El Insivumeh alertó a las agencias de turismo sobre "los peligros" que representan el ascenso y la permanencia en áreas adyacentes a los volcanes.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación advirtió sobre los riesgos directos que la expulsión de ceniza representa para cultivos, animales y fuentes de agua.

*Con información de AFP

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar