Ataque con cuchillo: asesina al nuevo novio de su expareja

Las autoridades revelaron que un hombre atacó con un cuchillo al actual novio de su expareja.

Durante la tarde de este domingo 26 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban rondas de patrullajes en cumplimiento al estado de sitio, cuando fueron alertados por una mujer de 32 años quien pedía auxilio ya que su exconviviente, minutos antes, había agredido a su actual pareja utilizando un cuchillo.

Los agentes se dirigieron al lugar y al realizar un rastreo por el sector lograron dar con el responsable del ataque, quien fue identificado como Mario Morales de 24 años quien tenía rastros de sangre en su vestimenta.

El hecho ocurrió en el Cantón El Calvario, sector conocido como "La Pedrera".

El capturado fue trasladado a la cabecera de Jalapa par enfrentar la justicia. (Foto: PNC)

La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas y fue identificado como Héctor Colindres, de 31 años , a la llegada de los agentes fiscales del ministerio público recabaron las evidencias necesarias y enviaron el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la necropsia correspondiente.

El presunto responsable del ataque fue capturado y custodiado por los agentes policiales, posteriormente fue trasladado al juzgado y luego a la cárcel preventiva de hombres en la cabecera de Jalapa para después continuar con los proceso de acuerdo a la ley.

Aparentemente en un arranque de celos decidió quitarle la vida a Colindres, quien era novio de su ex pareja.