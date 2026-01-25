Centro Cultural Efraín Recinos anuncia cursos artísticos para todas las edades

-

Desde ballet, música y pintura hasta fotografía y uñas acrílicas, el Centro Cultural Efraín Recinos ofrece formación artística y técnica en Quetzaltenango. A través de sus cursos permiten a niños, jóvenes y adultos potenciar su creatividad y expresión en un entorno seguro.

El Centro Cultural Efraín Recinos se consolida como uno de los principales espacios de promoción artística y formativa en Quetzaltenango, al anunciar el inicio de una variada programación de cursos dirigidos a personas de todas las edades.

Ubicado en la avenida Jesús Castillo 3-24, zona 2, este centro busca fomentar la creatividad, el aprendizaje y el descubrimiento de nuevas habilidades en la población.

En los cursos de dibujo y pintura puedes empezar desde cero. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Además de sus aulas de formación, el centro cultural cuenta con una galería artística donde mensualmente se exhiben piezas pictóricas, brindando un espacio permanente para la difusión del arte y el talento local.

Rudy Orozco, pintor y maestro de marimba, explicó que los cursos de dibujo, pintura y marimba están pensados tanto para principiantes como para quienes desean fortalecer sus conocimientos. "En nuestros talleres brindamos la guía necesaria para iniciar desde cero, con el objetivo de que cada persona encuentre su pasión y la desarrolle de manera creativa", expresó.

Rudy Orozco comparte sus conocimientos sobre la ejecución de la Marimba. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En el área de danza, Claudia Gordillo destacó que las clases de ballet están estructuradas para distintas edades, desde nivel maternal hasta señoritas, promoviendo la disciplina, la expresión corporal y la diversión en un ambiente sano y formativo.

La oferta académica incluye clases de ballet impartidas por Claudia Gordillo y Daniela Sum, cursos de dibujo y pintura, flamenco en modalidad intensiva, marimba, fotografía, música (guitarra, teclado, violín y ukelele), teatro, así como cursos técnicos como pestañas pelo a pelo y uñas acrílicas.

El Centro Cultural Efraín Recinos promueve el talento artístico. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La mayoría de estos programas comenzarán durante el mes de febrero, por lo que las autoridades del centro invitan a los interesados a asegurar su cupo con anticipación.

Los cursos están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con horarios accesibles y donaciones mensuales que varían según la disciplina, lo que permite a más personas acceder a una formación artística y técnica de calidad.

Se imparten diferentes cursos como el de dibujo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Para obtener mayor información sobre horarios, costos e inscripciones a la variada oferta de talleres, los interesados pueden comunicarse al teléfono 7761-7128 o enviar un mensaje vía WhatsApp al 5561-4879.

El Centro Cultural Efraín Recinos reiteró la invitación a la comunidad quetzalteca a sumarse a este espacio que promueve el arte, la cultura y el desarrollo integral.