Estudiantes aún pueden optar a la última prueba de admisión del Cunbav

El Centro Universitario de Baja Verapaz anunció la quinta y última oportunidad para realizar las pruebas específicas de ingreso al ciclo 2026. Las evaluaciones se efectuarán en febrero y son requisito indispensable para optar a las carreras disponibles en el campus.

Si estás interesado en comenzar estudios universitarios en el Centro Universitario de Baja Verapaz (Cunbav), aún estás a tiempo, ya que la casa de estudios anunció la quinta y última oportunidad para realizar las pruebas específicas de ingreso, un requisito indispensable para incorporarte al ciclo académico 2026.

El Cunbav se ha consolidado como una de las principales opciones de educación superior en el departamento, ofreciéndote carreras que responden a las necesidades profesionales de la región.

Las pruebas específicas permitirán el ingreso al ciclo académico 2026. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Carreras disponibles

Actualmente, puedes optar por estudiar Administración, Agronomía, Derecho o Profesorado, además de las nuevas carreras de Psicología y Enfermería, que amplían la oferta académica y abren nuevas oportunidades de formación en áreas clave como la salud y el bienestar social.

Toma nota

De acuerdo con la información oficial, la asignación para esta quinta oportunidad de las pruebas específicas se realizará del 29 de enero al 2 de febrero.

La evaluación está programada para el 4 de febrero y los resultados se darán a conocer el 6 del mismo mes. Estas fechas son especialmente importantes si finalizaste el nivel diversificado el año pasado y deseas continuar tus estudios universitarios sin salir de Baja Verapaz.

El Cunbav se ha consolidado como una excelente alternativa de educación superior en Baja Verapaz. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Es importante que tomes en cuenta que al tratarse de la última oportunidad para realizar las pruebas específicas, deberás haber aprobado previamente la prueba de orientación vocacional, así como los exámenes básicos correspondientes a la carrera que deseas estudiar.

Este proceso busca ayudarte a elegir una carrera acorde a tus habilidades, intereses y aptitudes, favoreciendo así tu permanencia y éxito académico.

Para presentar la prueba específica, deberás llevar contigo la constancia de asignación, tu Documento Personal de Identificación (DPI) con fotografía y la tarjeta amarilla de orientación vocacional, documentos indispensables para completar el proceso.

Si necesitas más información o deseas resolver dudas sobre el proceso de admisión, puedes comunicarte al número 3265-7983. Según el portal del Cunbav, el horario de atención es de martes a viernes de 13:00 a 21:00 horas y los sábados de 8:00 a 16:00 horas.

El Centro Universitario de Baja Verapaz está en el kilómetro 154.5, entrada a la aldea El Progreso, en el municipio de San Miguel Chicaj, y cuenta con instalaciones aptas y funcionales para atender a la población estudiantil bajaverapacense.

Numerosos profesionales han egresado de esta casa de estudios. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Con esta última evaluación, se busca facilitar el acceso a la educación superior en Baja Verapaz, permitiendo que más jóvenes continúen su preparación en carreras alineadas a las necesidades del entorno local.

En años recientes, el Cunbav se ha convertido en un pilar para el desarrollo educativo y profesional en el departamento, brindándote una opción cercana para alcanzar tus metas académicas.