Le colocaron cepo, intentó escapar y terminó chocando contra PMT (video)

Al ver que una de sus llantas tenía cepo, trató de huir. Pero, terminó chocando contra la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
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Un video en redes sociales muestra a un hombre que fue sancionado por estacionar su vehículo en un sitio prohibido, la PMT colocó un cepo por utilizar espacios no autorizados.
El hecho ocurrió sobre la 19 calle y 3era. Avenida de la zona 1 capitalina. Sin embargo, el hombre decide conducir con el bloqueo puesto en la llanta de atrás, la cual estaba desinflada.
El conductor continuó su marcha hasta notar a agentes de la PMT frente al semáforo; al verlos, intentó estacionarse para pasar desapercibido.
Pero, al intentar la maniobra perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la parte de atrás de la unidad de tránsito.
El vehículo de las autoridades es empujado hacia el frente y otro agente interviene para evitar que el conductor continuará su marcha.
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