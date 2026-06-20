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Le colocaron cepo, intentó escapar y terminó chocando contra PMT (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de junio de 2026, 11:20
El vehículo con el dispositivo avanzó un tramo hasta que chocó contra la PMT. (Foto: captura de video)

El vehículo con el dispositivo avanzó un tramo hasta que chocó contra la PMT. (Foto: captura de video)

Al ver que una de sus llantas tenía cepo, trató de huir. Pero, terminó chocando contra la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

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Un video en redes sociales muestra a un hombre que fue sancionado por estacionar su vehículo en un sitio prohibido, la PMT colocó un cepo por utilizar espacios no autorizados.

El hecho ocurrió sobre la 19 calle y 3era. Avenida de la zona 1 capitalina. Sin embargo, el hombre decide conducir con el bloqueo puesto en la llanta de atrás, la cual estaba desinflada.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

El conductor continuó su marcha hasta notar a agentes de la PMT frente al semáforo; al verlos, intentó estacionarse para pasar desapercibido.

Pero, al intentar la maniobra perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la parte de atrás de la unidad de tránsito. 

El vehículo de las autoridades es empujado hacia el frente y otro agente interviene para evitar que el conductor continuará su marcha. 

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