Las lluvias podrían prolongarse para la semana de Navidad

Este es el pronóstico del tiempo en la semana de la Navidad, según el Insivumeh.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, pronostica del clima para la semana del lunes 22 de diciembre al 26 de diciembre.
Asimismo las condiciones climáticas podrían reflejarse con neblina en las primeras horas de la mañana, frío persistiendo en las madrugadas y por las noches llegando hasta a los 2 a 4 grados en el altiplano central pero que también en el transcurso del día sea cálido y llueva por las tardes.
Las lluvias podrían prolongarse desde el Norte al centro del país hasta el miércoles 24 de diciembre, también se espera que a partir del jueves 25 de diciembre las lluvias puedan presentarse específicamente en regiones del sur y centro del país.
Se recomienda estar abrigado y prepararse si se presentan lluvias.