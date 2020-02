El deseo de muchos deportistas es representar a su país en eventos de talla mundial como los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años, los mejores representantes de cada país se reúnen en distintas ciudades del mundo para competir al más alto nivel.

Uno de ellos puedo haber sido Xavier López conocido artísticamente como "Chabelo".

"El amigo de todos los niños" pudo haber representado a México en las Olimpiadas de Helsinki de 1952, pero hubo un obstáculo que le impidió cumplir uno de sus más grandes sueños.

Antes de dedicarse al mundo de la televisión, "Chabelo" fue un atleta de alto rendimiento que obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos en la disciplina de lucha grecorromana.

En su momento, con 17 años, el comediante participó en competencias regionales, mismas que ganó y le dieron su pase al campeonato nacional. En la prueba definitiva, Xavier derrotó a un rival siete años mayor que él y con eso ganó su boleto a Helsinki 1952.

Después de su triunfo, López solo tuvo que esperar el día de su partida, pero este nunca llegó, pese a que incluso estuvo presente en la ceremonia de abanderamiento comandada por el presidente Miguel Alemán Valdés.

A pocos días antes de emprender el viaje, Chabelo recibió la noticia que borró sus esperanzas de representar a México. Un directivo le dijo al deportista que debía poner 40 mil pesos para cubrir los gastos de su viaje, cantidad que él no tenía a disposición.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquel que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, dijo Xavier López en entrevista con el periódico Excélsior hace algunos años.

Tres años después de ese amargo momento, Chabelo se unió al equipo de fútbol americano de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lastimosamente nunca se descubrió si el actor pudo haber sido un medallista olímpico.