Chacarreros y Los Pampas disputarán la final de la Copa República Argentina 2026

Se realizó el tercer día de competencia de la Copa República Argentina 2026, en las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán para definir la final del torneo, la cual se disputará este domingo (11:00 a. m.) entre Chacarreros y Los Pampas.

Los equipos restantes, disputarán una ronda round robin, para definir los siguientes puestos.

La jornada fue realmente intensa y trascendental, prueba de ello fue que Chacarreros definió su pase a la final del certamen al imponerse por 7-3 a La Albiceleste. El cuadro integrado por José Miguel Aguilar, Gabriel Neutze Crisciani, Nicolás Urruela, Juan de Dios Aguilar, se acopló muy bien en el terreno de juego y supo aprovechar las deficiencias del rival. Los jugadores destacados para Chacarreros fueron Neutze, Crisiani y Urruela.

En el otro encuentro, Tango Eterno se impuso a Mapuches por 6-4, un resultado que les da opción para disputar la ronda round robin (un sistema de todos contra todos) este domingo, la cual iniciará a las 10:00 a. m.

Los equipos que jugarán esta ronda son: Tango Eterno, Mapuches y La Albiceleste; ellos definieran el tercer, cuarto y quinto puesto, de este prestigioso y tradicional torneo, que se disputa en Guatemala en colaboración con la embajada de Argentina.

Este domingo se jugará a partir de las 10 horas, la ronda round robin, para luego dar paso a la gran final del certamen. (Norvin Mendoza / Asociación de Polo)

En el tercer, cuarto y quinto lugares, se definirán, dependiendo que conjunto sea el mejor en cuatro chukkers, que disputará cada representativo en la ronda dominical de todos contra todos.