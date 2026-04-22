Chelsea cesa a Liam Rosenior tras histórica sequía goleadora en la Premier League

El Chelsea anunció este miércoles la salida del técnico inglés Liam Rosenior, menos de cuatro meses después de su llegada, tras una racha negativa en la que el equipo perdió siete de sus últimos ocho partidos.
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Rosenior, de 41 años, asumió el cargo en enero en sustitución de Enzo Maresca y dirigió 23 encuentros. Durante su gestión, el conjunto londinense quedó eliminado de la Copa de la Liga y de la Liga de Campeones, además de encadenar cinco derrotas consecutivas sin marcar en la Premier League, algo que no ocurría desde 1912.
La decisión se produjo tras la derrota 3-0 ante el Brighton del martes, resultado que profundizó la crisis deportiva del equipo blue, actualmente séptimo en la tabla.
De forma interina, Calum McFarlane asumirá la dirección técnica hasta el final de la temporada. En el corto plazo, el Chelsea afrontará este domingo (8:00 a. m.) un compromiso clave en las semifinales de la FA Cup frente al Leeds.