Cristiano Ronaldo Jr. cerca del primer equipo: ¿jugará con CR7 en el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo podría protagonizar una escena poco común en el fútbol profesional al compartir cancha con su hijo. En Arabia Saudita, esa posibilidad ya se analiza de cara a la próxima temporada.
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Según el medio local Al Wiam, el Al-Nassr contempla ascender a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo, aunque la decisión se tomará al finalizar la actual campaña.
El cuerpo técnico evaluará el desarrollo del joven de 15 años para determinar si está listo para competir al máximo nivel.
La opción ha cobrado fuerza en las últimas semanas, en medio de la expectativa previa al Mundial, lo que ha puesto el foco en el futuro inmediato del hijo mayor del cinco veces ganador del Balón de Oro.
Cabe recordar que CR7 renovó en junio pasado con el club saudí hasta mediados de 2027, un plazo que, en teoría, le permitiría coincidir en el campo con su hijo al menos una temporada.