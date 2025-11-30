El Chelsea frena la racha ganadora del líder Arsenal

El Arsenal, líder de la Premier League, no pasó este domingo del empate 1-1 en su visita al Chelsea que jugó toda la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión del ecuatoriano Moisés Caicedo.
En un vibrante derbi de Londres, Caicedo recibió la cartulina roja en el minuto 38, luego de un desafortunado pisotón en el tobillo del español Mikel Merino.
Pese a ese contratiempo, Trevoh Chalobah (48) puso en pie al público de Stamford Bridge nada más reanudarse el partido tras el descanso. Su gol encendió los animos del eterno rival, que adelantó líneas para buscar la igualdad.
La reacción de los gunners no se hizo esperar, y Merino aprovechó un centro al área de Bukayo Saka para rematar de cabeza e igualar a la hora de partido (59).
La última media hora fue tensa, con intentos de ambos conjuntos por deshacer un empate que ya no se movió del marcador.
Los Gunners acumulan 17 partidos sin perder entre todas las competiciones, 14 de ellos con victoria, mientras que los Blues lleva siete partidos consecutivos sin perder.
A pesar del empate, el conjunto de Mikel Arteta cierra la jornada con 30 puntos, cinco más que el Manchester City (2) y con seis de ventaja sobre los Blues, que empiezan a meterle presión a los líderes.