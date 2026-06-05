Guatemala empata con República Checa al medio tiempo del amistoso

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Guatemala iguala a un gol por bando al medio tiempo del encuentro amistoso frente a la República Checha, que se lleva a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Un pequeño error en los primeros minutos le costó a la Azul y Blanco irse abajo en el marcador. Nicolás Samayoa y José Morales no se entendieron en la zona ofensiva, perdieron el balón y eso propició una contra europea. Pavel Sulc filtró para la descolgada por la derecha de Patrik Schick (minuto 11), quien se quitó de encima la marca de Marcelo Hernández y remató desde fuera para superar a Luis Morán.

A pesar de esto, los nuestros no bajaron los brazos y poco a poco se asentaron en el terreno de juego y a llevar peligro en el área rival. José Rosales tuvo la igualdad en un contragolpe sobre el minuto 20, pero su remate se fue a un lado del marco. Pero al 40, Óscar Santis aprovechó un error en la defensiva, le punteó el balón al arquero Matej Kovar, quien no pudo controlar, Daniel Méndez le ganó la posición y eso provocó que la pelota le quedara a William Fajardo, quien de derecha igualó las acciones.

Guate ha podido hacerle frente a una selección que estará jugando la Copa del Mundo de United 2026 y ahora buscará meter en más líos a los checos en la segunda mitad, con nombres como Olger Escobar, Arquímidez Ordóñez o Darwin Lom en el banquillo.