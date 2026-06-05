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Tránsito lento: Lluvias afectan a la ciudad esta noche

  • Por Geber Osorio
04 de junio de 2026, 19:27
Ciudad de Guatemala
Motoristas esperan bajo los puentes a que la lluvia disminuya. (Foto: Captura de video)

Motoristas esperan bajo los puentes a que la lluvia disminuya. (Foto: Captura de video)

Las lluvias han generado complicaciones en la circulación vehicular esta noche.

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Las lluvias se han hecho presentes la tarde y noche de este jueves 4 de junio, en distintos sectores de la ciudad capital.

Entre los lugares en los que ya se han reportado lluvias se encuentran las zonas 1, 2, 5, 6, 7,11, 17 y 18, así como en ruta al Atlántico.

Esto ha generado complicaciones en el tránsito, debido a que los conductores disminuyen la velocidad para evitar accidentes viales.

Además, motoristas detienen su marcha y esperan debajo de puentes a que deje de llover fuerte, por lo que se le recomienda a los demás conductores que circulen con precaución.

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