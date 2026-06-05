Tránsito lento: Lluvias afectan a la ciudad esta noche

Las lluvias han generado complicaciones en la circulación vehicular esta noche.
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Las lluvias se han hecho presentes la tarde y noche de este jueves 4 de junio, en distintos sectores de la ciudad capital.
Entre los lugares en los que ya se han reportado lluvias se encuentran las zonas 1, 2, 5, 6, 7,11, 17 y 18, así como en ruta al Atlántico.
Esto ha generado complicaciones en el tránsito, debido a que los conductores disminuyen la velocidad para evitar accidentes viales.
Además, motoristas detienen su marcha y esperan debajo de puentes a que deje de llover fuerte, por lo que se le recomienda a los demás conductores que circulen con precaución.