Tránsito lento: Lluvias afectan a la ciudad esta noche

Está lloviendo en zona 1, zona 2, zona 5, zona 6, zona 17 y zona 18.



Precaución porque motoristas hacen espera bajo pasos a desnivel, como el del video en ruta El Atlántico, kilometro 5 puente Mariscal Zavala zona 17.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/xv5smCyWvP