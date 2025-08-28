El uso de protector solar diario es indispensable

La piel es el órgano más grande del cuerpo, el cual requiere cuidados para que conserve su juventud por más tiempo
La especialista Marcela Alpírez, representante de Dermo Clínica, comparte una serie de recomendaciones para cuidar la piel y recalca la importancia de acudir a profesionales y evitar el uso indiscriminado de productos que carecen de respaldo médico.
"Cada piel es diferente y requiere un cuidado personalizado. Lo que funciona para una persona puede ser dañino para otra", señaló la especialista, quien advierte que el mal uso de cosméticos o cremas no indicadas puede acelerar el envejecimiento cutáneo o causar daños permanentes.
La experta recomienda de manera especial el uso diario de protector solar, incluso en días nublados, ya que protege contra el daño provocado por los rayos UV y retrasa la aparición de manchas y arrugas. Asimismo, sugiere mantener la piel hidratada con cremas adecuadas al tipo de cada quien, para conservar su elasticidad y luminosidad.
La doctora también aconseja no temer a los tratamientos correctivos, ya que estos, cuando se realizan bajo supervisión profesional, pueden mejorar la apariencia y salud de la piel de forma segura y efectiva.
Alpírez enfatiza que la clave para una piel joven y saludable es la constancia en los cuidados diarios y la asesoría de un especialista.
Consejos para cuidar la piel
- Limpieza diaria adecuada con productos suaves, evitando jabones agresivos.
- Hidratación constante, incluso en climas fríos, para mantener la elasticidad.
- Protección solar todos los días, aunque esté nublado.
- Alimentación balanceada rica en antioxidantes, frutas y verduras.
- Evitar el estrés y descansar lo suficiente, ya que el sueño favorece la regeneración celular.