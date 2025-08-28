Los chequeos médicos "gratis" que podrás realizarte previo a correr la 21K

La cuenta regresiva ha comenzado, pero antes de correr, chequea tu cuerpo.
Este domingo 31 de agosto, a partir de las 7:00 horas, se llevará a cabo la esperada carrera 21K, la cual partirá de la 7a. avenida, a un costado del Palacio Municipal.
Si vas a participar, la Municipalidad de Guatemala anunció la ubicación de un stand de salud, para que puedas realizarte chequeos previos a la competencia.
En el stand de Salud y Bienestar MuniGuate encontrarás todo lo necesario para verificar que tu cuerpo esté en óptimas condiciones.
Los chequeos gratuitos incluyen:
- Glucometría
- Medición de peso y talla
- Frecuencia cardíaca
- Oximetría
- Presión arterial
Estos indicadores son fundamentales para que cada corredor confirme su estado físico y pueda disfrutar la carrera con total seguridad y confianza.
"La 21K Ciudad de Guatemala es una experiencia que une deporte, salud y pasión. Queremos que cada corredor disfrute esta carrera con seguridad y orgullo, porque más allá de llegar a la meta, se trata de vivir la ciudad como un lugar que inspira", expresó Ricardo Quiñónez, alcalde de la Ciudad de Guatemala.