La banda de rock Chicago llegará por primera vez a Guatemala

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
15 de octubre de 2025, 16:55
El legendario baterista de Chicago ofrecerá un show cargado de nostalgia en Guatemala. (Foto: Chicago)

La agrupación Chicago traerá una noche llena de clásicos inolvidables a Guatemala.

Por primera vez en Guatemala, disfruta de 58 años de trayectoria llena de éxitos en una sola noche junto a Danny Seraphine.

Por primera vez en el país, los fans podrán disfrutar de 58 años de historia musical. (Foto: Chicago)
Reconocido por Rolling Stone como "El padre del jazz rock" y uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, Danny, fundador y baterista de Chicago, promete una noche inolvidable cargada de clásicos y nostalgia.

Con 23 discos de oro, 18 de platino y 8 multiplatino, la banda llega al país para complacer a los guatemaltecos con temas como Hard to say I'm sorry, You're the Inspiration y If you leave me now.

Reconocido por Rolling Stone como "El padre del jazz rock", Seraphine promete una velada única. (Foto: Chicago)
Entradas

  • Plata: Q974.40
  • Oro: Q638.40
  • VIP: Q336

La cita es el 28 de noviembre próximo en Fórum Majadas, zona 11 de la capital, a partir de las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta en linkearte.com.

  • Últimas noticias de Guatemala

