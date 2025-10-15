La banda de rock Chicago llegará por primera vez a Guatemala

La agrupación Chicago traerá una noche llena de clásicos inolvidables a Guatemala.
Por primera vez en Guatemala, disfruta de 58 años de trayectoria llena de éxitos en una sola noche junto a Danny Seraphine.
Reconocido por Rolling Stone como "El padre del jazz rock" y uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, Danny, fundador y baterista de Chicago, promete una noche inolvidable cargada de clásicos y nostalgia.
Con 23 discos de oro, 18 de platino y 8 multiplatino, la banda llega al país para complacer a los guatemaltecos con temas como Hard to say I'm sorry, You're the Inspiration y If you leave me now.
Entradas
- Plata: Q974.40
- Oro: Q638.40
- VIP: Q336
La cita es el 28 de noviembre próximo en Fórum Majadas, zona 11 de la capital, a partir de las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta en linkearte.com.