La banda de rock Chicago llegará por primera vez a Guatemala

- La agrupación Chicago traerá una noche llena de clásicos inolvidables a Guatemala. ENTÉRATE: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y anuncia gira Por primera vez en Guatemala, disfruta de 58 años de trayectoria llena de éxitos en una sola noche junto a Danny Seraphine. Por primera vez en el país, los fans podrán disfrutar de 58 años de historia musical. (Foto: Chicago) Reconocido por Rolling Stone como "El padre del jazz rock" y uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, Danny, fundador y baterista de Chicago, promete una noche inolvidable cargada de clásicos y nostalgia. Con 23 discos de oro, 18 de platino y 8 multiplatino, la banda llega al país para complacer a los guatemaltecos con temas como Hard to say I'm sorry, You're the Inspiration y If you leave me now. LEE: Desde Colombia: Ela Taubert llega por primera vez a Guatemala Reconocido por Rolling Stone como "El padre del jazz rock", Seraphine promete una velada única. (Foto: Chicago) Entradas Plata: Q974.40

Oro: Q638.40

VIP: Q336 La cita es el 28 de noviembre próximo en Fórum Majadas, zona 11 de la capital, a partir de las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta en linkearte.com.