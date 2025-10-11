Desde Colombia: Ela Taubert llega por primera vez a Guatemala

Ela Taubert promete conectar con sus fans guatemaltecos.
Ela Taubert es una artista y compositora que ha surgido como una de las figuras más prometedoras de la música latina, y este 30 octubre vendrá al país con un espectacular concierto. El show será en Fórum Majadas, zona 11 capitalina.
A fondo
- Nombre: Manuela Taubert
- Edad: 11 de septiembre de 2000, Bogota, Colombia
- Años activos: 25
- Género: pop latino
Su estilo combina el pop, el pop rock y las letras muy emotivas que se vinculan con una generación que persigue ser auténtica.
Durante el 2020, Ela comenzó a compartir covers en plataforma y su talento llamó la atención rápidamente, ahora es una de las voces más destacadas del pop latino.
La artista muy pronto iniciará su gira y asegura que se encuentran ansiosa por conocer distintos lugares turísticos y conocer a sus "besties" de Guatemala, pues esta será la primera vez que visita el país.
"El consejo que yo les puedo dar es que lleven todas esas maletas que han cargado sobre sus hombros, pues este será el espacio para definitivamente soltar esas cargar y salir libres de ellas" finalizó la colombiana.
A cantar
Puedes adquirirlos en Eticket.com:
- Amex Q790
- Black Q690
- VIP Q575
Temas destacados
- Especial: La cantante considera que un tema muy divertido que para ella es especial sería ¿Por qué soy así?
- Dedicado: ¿Cómo Haces? Es un tema que le dedicó a su mamá, pero considera puede ser dedicado a un ser amado, a ese momento perfecto o hasta una mascota, pues refleja el amor también recibido.
Disco especial
- Preguntas a las 11:11 fue lanzado el 9 de mayo de 2025, bajo el sello Universal Music Latino.
- Este proyecto está inspirado en el ritual infantil de pedir deseos a las 11:11, y cada canción representa una pregunta que surge en momentos de introspección, amor, desamor y autodescubrimiento.