Desde Colombia: Ela Taubert llega por primera vez a Guatemala

Ela Taubert promete conectar con sus fans guatemaltecos.

Ela Taubert es una artista y compositora que ha surgido como una de las figuras más prometedoras de la música latina, y este 30 octubre vendrá al país con un espectacular concierto. El show será en Fórum Majadas, zona 11 capitalina.

A fondo

Nombre: Manuela Taubert

Edad: 11 de septiembre de 2000, Bogota, Colombia

Años activos: 25

Género: pop latino

La cantante se encuentra en espera de su viaje a Guatemala. (Foto: Ela Taubert)

Su estilo combina el pop, el pop rock y las letras muy emotivas que se vinculan con una generación que persigue ser auténtica.

Durante el 2020, Ela comenzó a compartir covers en plataforma y su talento llamó la atención rápidamente, ahora es una de las voces más destacadas del pop latino.

La artista combina el pop con letras profundas que reflejan emociones genuinas. (Foto: Ela Taubert)

La artista muy pronto iniciará su gira y asegura que se encuentran ansiosa por conocer distintos lugares turísticos y conocer a sus "besties" de Guatemala, pues esta será la primera vez que visita el país.

"El consejo que yo les puedo dar es que lleven todas esas maletas que han cargado sobre sus hombros, pues este será el espacio para definitivamente soltar esas cargar y salir libres de ellas" finalizó la colombiana.

A cantar

Puedes adquirirlos en Eticket.com:

Amex Q790

Black Q690

VIP Q575

Ela Taubert ha ganado varios premios importantes que consolidan su ascenso. (Foto: Ela Taubert)

Temas destacados

Especial: La cantante considera que un tema muy divertido que para ella es especial sería ¿Por qué soy así?

Dedicado: ¿Cómo Haces? Es un tema que le dedicó a su mamá, pero considera puede ser dedicado a un ser amado, a ese momento perfecto o hasta una mascota, pues refleja el amor también recibido.

Desde sus primeros covers en 2020, su carrera ha crecido con fuerza y autenticidad. (Foto: Ela Taubert)

Disco especial