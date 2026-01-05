Francisco Arredondo mantiene el ritmo en el Rally Dakar

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo completó con éxito la segunda etapa del Rally Dakar 2026 y ascendió dos posiciones en la clasificación general de la división Rally 2.

Arredondo, del BAS Workd KTM Racing Team (Puma Energy Rally Team Bremen), demostró toda su pericia para finalizar en el puesto 88 de la etapa, con un tiempo de 7:13.20 horas, a 2:55.50 horas del ganador de la jornada, el portugués Martim Ventura, quien cronometró 4:17.30.

More Flash News from Stage 2 of the #Dakar2026, between Yanbu and AlUla.



A remarkable victory for Seth Quintero, ahead of Henk Lategan, with Yazeed Al Rajhi completing the Ultimate category podium.#DakarInSaudi pic.twitter.com/sbhpSfIGiP — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

La caravana dejó la ciudad a Yanbu, donde se realizó el prólogo y la primera etapa del Dakar 2026, para enfrentar la etapa dos, entre Yanbu y Alula, que tuvo un Enlace inicial de 104 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 400 kilómetros.

En la clasificación general, el guatemalteco pasó del 88 al puesto 86, a 5:16.06 horas, del líder, el sudafricano, Michael Docherty, quien es compañero de equipo del guatemalteco.

️ Benjamin Pascual is fully enjoying the ride on his electric bike! Another solid day done for the @Segway rider.



✨ #Mission1000 heads back to AlUla tomorrow!#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/UCd8Dn5iGv — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

La tercera etapa, que tendrá salida y llegada en Alula. Constará con un Enlace inicial de 314 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 422 kilómetros.