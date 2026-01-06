Fanáticas de Shakira encuentran a Piqué y le dedican canción

-

Un grupo de mujeres persiguió a Piqué por las calles de Ceuta, poniéndole la canción que Shakira le dedicó, a todo volumen.

El exfutbolista del Barcelona estaba en el lugar pues el domingo 4 de enero, el FC Andorra, equipo que le pertenece, jugó contra Ceuta, en el estadio Alfonso Murube y fue derrotado con un 2-1.

Tras el partido él recorrió las calles con un grupo de acompañantes y de manera repentina escuchó el controversial tema de Shakira.

Unas jóvenes que viajaban en auto interceptaron al ex jugador y consiguieron alcanzarlo para dedicarle la canción "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66", que la colombiana escribió para contar la traición de él, al engañarla con Clara Chia.

Una de las mujeres bajó el vidrio de la ventanilla y comenzó a cantar el tema: "Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", mientras otras coreaban.

Piqué iba tapado con un sudadero y la capucha puesta, con la mirada hacia abajo y no reaccionó, siguiendo su camino, el video se viralizó de inmediato.

Actualmente Shakira se encuentra en su "Las mujeres ya no lloran tour", que próximamente se presentará en El Salvador.

