Flaminia y Leonardo García celebran su aniversario

Flaminia y Leonardo García celebran 4 años juntos con un emotivo mensaje.
La famosa pareja mostró su día especial con un post mutuo mientras disfrutan de Guatemala.
"4 años juntos mi vida hermosa", escribió el actor mexicano acerca de su relación con la cantante y médico guatemalteca.
Las celebridades se conocieron durante la filmación de la película "Gol de Plata", del astro de futbol nacional.
Desde ese momento formaron un lazo que continúa y se vive entre ambos países.
En las imágenes los enamorados aparecen en distintas locaciones donde han viajado y compartido.
