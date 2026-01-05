Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Flaminia y Leonardo García celebran su aniversario

  • Por Selene Mejía
05 de enero de 2026, 12:51
Flaminia y Leonardo García están de aniversario. (Foto: Instagram)

Flaminia y Leonardo García están de aniversario. (Foto: Instagram)

Flaminia y Leonardo García celebran 4 años juntos con un emotivo mensaje. 

OTRAS NOTICIAS: El actor Leonardo García sube el volcán de Pacaya en familia

La famosa pareja mostró su día especial con un post mutuo mientras disfrutan de Guatemala

flaminia leonadro 1
Foto: Instagram.

"4 años juntos mi vida hermosa", escribió el actor mexicano acerca de su relación con la cantante y médico guatemalteca.

Las celebridades se conocieron durante la filmación de la película "Gol de Plata", del astro de futbol nacional. 

flaminia leonadro 2
Leonardo García en escena de la película "Gol de plata". (Foto: Oficial)

Desde ese momento formaron un lazo que continúa y se vive entre ambos países. 

En las imágenes los enamorados aparecen en distintas locaciones donde han viajado y compartido. 

flaminia leonadro 2
Instagram.

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar