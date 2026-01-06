Codedes cierran el 2025 con más de Q4,600 millones que no se gastaron

-

Los Codedes podrán usar esos más de Q4,600 millones que no ejecutaron el año pasado, durante el ejercicio fiscal de este 2026.

De los Q12,246.7 millones de presupuesto que tenían asignado en el 2025 los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) fueron ejecutados Q7,565.3 millones lo que representa una ejecución de 61.77%.

La información fue extraída del Tablero de Desembolsos de los Codedes, administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas y actualizado con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Según el portal Q4,681.3 millones quedaron pendientes de ejecutar el año pasado y gracias al Decreto 7-2025 Ley de Fortalecimiento financiero y continuidad de los proyectos de los Codedes, dicho monto podrá ser utilizado en 2026 para la continuidad de los proyectos.

Los datos muestran que cinco departamentos no lograron superar el 50% de ejecución presupuestaria, el primero es Alta Verapaz, con 41.87%, pues solo ejecutó Q370.6 millones de Q885.2 asignados.

Sigue Quetzaltenango, que ejecutó Q320 millones de los Q677.5 millones que le fueron asignados y que representan un 47.23% de su presupuesto. Izabal, ejecutó el 47.71% de sus recursos pues logró gastar Q168.4 millones de los Q353 millones que le fueron asignados.

Mientras que Chiquimula logró ejecutar el 48.81%, es decir Q170.1 millones de los Q348.5 millones asignados y Quiché ejecutó Q436.8 millones de los Q892 millones asignados, lo que representa un 48.97% de ejecución.

El departamento que mejor desempeño tuvo en la ejecución presupuestaria de los Codedes fue Jutiapa, que logró un 83.12% pues erogó Q546.6 millones de los Q657.6 millones que le fueron asignados.

Solo cinco departamentos más lograron superar la barrera del 70 ¡% de ejecución, siendo Escuintla con el 79.55%, pues ejecutó Q484.1 millones de los Q608.6 millones asignados; sigue Santa Rosa, con el 78.50% pues ejecutó Q351.9 de Q448.3 millones.

Siguen El Progreso, con Q208.3 millones ejecutados de Q267 millones asignados, que representan el 78%; San Marcos, con el 76.64%, pues erogó Q691.6 millones de Q902.4 millones asignados, y Petén, con el 72.80 % ya que gastó Q427.6 millones de Q 587.4 millones asignados.

Debido a que el presupuesto del 2026 quedó en suspenso aún no se sabe cuánto dinero recibirán los Codedes este año. (Foto: Archivo / Soy502)

Ejecutivo analiza aporte

Para el 2026 con el Decreto 27-2025 se habían asignado Q6,312.1 millones para los 340 municipios del país, con el objetivo de llevar a cabo inversiones prioritarias de sistema de agua potable, sistemas de alcantarillado, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento.

Sin embargo, debido a que el decreto que daba vida al presupuesto del próximo año quedó en suspenso por una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), en este momento se desconoce que aporte recibirán los Codedes.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) fue consultada sobre si ya tenían alguna propuesta de cuánto dinero se asignará a los Codedes este año ya que se debe trabajar con el presupuesto de 2025.

"Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se trabaja, de manera técnica y responsable, en los reajustes necesarios al presupuesto vigente para asegurar la continuidad de los programas y servicios públicos en favor de la población", respondió la Secretaría

Añadió que "concluidos estos procesos, se informará oportunamente".

También se debe tomar en cuenta que se tiene pendiente enviar una propuesta de ampliación presupuestaria al Congreso, por lo que existe la posibilidad que los legisladores fijen el monto que recibirán los Codedes este año.