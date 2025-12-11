China: momento en que turista cae al vacío al intentar tomarse una "selfie"(video)

Las imágenes muestran cómo el turista pierde el control y se precipita al vacío.
Un hombre de 40 años intentaba tomarse una selfie en la montaña Huaying, situada en la provincia de Sichuan, China, cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.
El momento quedó grabado por uno de los acompañantes del sujeto.
Las imágenes muestran al hombre de pie sobre una formación de piedra angosta y elevada.
Con el celular en la mano derecha, busca el ángulo ideal para la captura y apoya los pies en dos puntos distintos de la ladera para mantener el equilibrio.
Sin embargo, una roca se desprende haciendo que el hombre, quien sobrevivió, se precipite al vacío.
Estas son las imágenes:
Esta montaña es conocida como "Blade Rock", un sitio que se destaca por su estrechez y pendiente abrupta.
Muchos lo califican como un lugar peligroso, incluso para personas con experiencia en montaña.