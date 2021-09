Chiquimulteco está nominado en los Latin Grammy

El guatemalteco Aroddy está nominado en los Latin Grammy con su álbum "Ya me vi".

El chiquimulteco Aroddy Espinales está nominado para los premios de la música latina Latin Grammy.

Aroddy competirá con representantes de Estados Unidos (EE.UU.), Brasil, México y Colombia.

El cantautor guatemalteco está nominado en la categoría de "Mejor álbum cristiano" en español con "Ya me vi".

La premiación se realizará el próximo 18 de noviembre en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Emoción, risas y llanto

Aroddy comentó a Soy502 cómo se enteró de la noticia. Fue un momento de emoción, risas y llanto de alegría, tanto de él como de su familia.

Según comenta, todos estaban desayunando al momento del anuncio de los nominados. Nombraron a algunos y dijeron que habría más nominaciones en la página oficial, pensaron en terminar sus alimentos y revisar.

Sin embargo, uno de sus hijos tenía clases en línea y se fue a su computadora. "Pesamos que estaba con sus maestros, cuando de repente salió todo pálido y me dijo: "Papá, ¡estás nominado. Ya te vi, estas nominado!".

"Dejamos el desayuno y nos fuimos a su habitación para ver el portal de la academia y en efecto, estamos dentro de los cinco nominados. Nos sentimos muy contentos. Nos pusimos a gritar: 'Gloria a Dios'. Gritamos, lloramos, reímos de felicidad. Fueron un montón de sentimientos encontrados", narró Aroddy.





El chiquimulteco tiene 30 años de carrera. Ha sacado 11 álbumes con más de 100 canciones, todas de su autoría. Además, ha escrito para otros cantantes de música cristiana.

"Durante 30 años he servido con mi música. Hemos picado piedra. Ahora nos regalan esta nominación. Estoy contento. Imagínese lo difícil que es para nosotros los chapines, ahora para un chiquimulteco es aún más difícil", manifestó.

Aroddy comentó que anteriormente presentó su otro disco, pero no logró ninguna nominación. "Presenté el disco 'Te prefiero a ti'. En este me apoya Dan Warner (exproductor de Ricardo Arjona) él tocó la guitarra. Unos tres meses después de publicar el álbum, él falleció y no nos nominaron", recordó.