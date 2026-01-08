Así fue el último día de vida de Hansel Szarata, según testigo

-

Durante la continuación del juicio en contra de Carlos García Rubio, por la muerte de Hansel Szarata, declaró uno de los amigos de ambos.

José Fernando Roca declaró en calidad de testigo ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal como parte de la continuación del juicio por la muerte de Hansel Szarata, quien fuera trabajador del Congreso.

La declaración se dio el caso que se sigue en contra de Carlos García Rubio. Roca, quien era amigo del sindicado y de la víctima, durante su intervención narró cómo fue el último día de vida de Szarata, pues estuvo con él en las horas previas al hecho.

Según la declaración que brindó, estuvo con Hansel en horas de la tarde, acompañándolo en la entrega de documentos en zona 9 y zona 1, luego se despidieron cerca del Congreso y quedaron reunirse después.

"Era un día un poco complicado por ser viernes, había tráfico y en zona 9 pasamos a la empresa de Claro, también a dejar otros documentos", indicó.

El testimonio continúa con que al finalizar esas diligencias, nos dirigimos nuevamente al Congreso de la República, a zona 1. Hansel trabajaba en el edificio Centro Vivo, entonces ahí tenía su propio parqueo, me dejó cabal a la par del edificio, yo me bajé de su vehículo y quedamos que más tarde nos íbamos a reunir. Para todo esto ya eran como las 4 de la tarde", narró.

Luego dijo que una hora más tarde se comunicaron, pues Hansel le preguntó qué haría, el testigo dijo que iría a una barbería y quedaron de juntarse en zona 10, pero a eso de las 6:30 de la tarde, la víctima nuevamente le habló y le dijo que se juntaran en zona 16, pues ahí estaba Carlos (el acusado).

"Yo le llamé a mi novia ese día, y le dije que nos íbamos a reunir los tres (él, Hansel y Carlos) y que si ella quería ir, me dijo que estaba bien, entonces ella vive en un edificio camino a ruta a El Salvador, que está por la subida de la 20 calle de la zona 10, entonces ese día la fui a recoger a ella a su casa saliendo de la barbería y cuando la fui a recoger nos dirigimos a Cayalá, a todo esto cuando llegamos eran más o menos como las 8:30 o 9 de la noche, más o menos no tengo presente la hora exacta", declaró ante el juez.

Fiscalía reproduce video del ataque a Hansel Zsarata.



Acusan a Carlos Garcia Rubio de disparar en contra de su amigo.



El acusado señala que fue para defenderlo pic.twitter.com/j1N9uzkscE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 26, 2025

Esto pasó en zona 16

El testigo dijo que llegó junto a su novia a la zona 16, en el lugar ya estaba Hansel y Carlos, así como dos personas más que él no conocía. En el lugar compartieron, pidieron bebidas y comida y aproximadamente una media hora después, dos personas entre 20 y 25 años se acercaron a saludar y la víctima los presentó.

"Se quedaron un ratito ahí con nosotros, se tomaron algo con nosotros también y después de eso estos muchachos se despidieron de nosotros de una forma normal y se retiraron", dijo al hacer referencia a Roberto Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez, los procesados.

Dijo que después, pagaron la cuenta y se fueron hacia una discoteca que estaba a tres locales del lugar donde estaban.

"Entramos al lugar Gallo Negro, entramos a la discoteca, estaba muy bien, demasiado bien, de hecho tratamos de buscar un lugar, una mesita para estar; sin embargo, dimos una vuelta al lugar de adentro, los cuatro y todo estaba muy lleno; sin embargo, los dos muchachos que nos habían saludado anteriormente como yo les dije, pues ellos estaban ahí y nos hicieron señas que ellos tenían una mesita pequeña, de hecho estuvimos parados en el lugar. Entonces ahí estuvimos con ellos, pedimos algunas bebidas, estuvimos compartiendo, no hubo ningún tipo de problema, todo fue muy cordial, ameno", explicó.

También dijo que a eso de la una de la mañana, el lugar iba a cerrar, por lo que todos se retiraron.

"Cuando salimos del lugar, pues salimos todos, salí yo con mi novia, salió Carlos, salió Hansel, salieron estos dos muchachos, nos paramos ahí enfrente de, se podía decir del lugar, ya en la puerta, para ver qué íbamos a hacer, sin embargo, yo que andaba con mi novia, también se sentía cansada y yo también no quería hacer algo, entonces en ese momento yo me despedí de los muchachos; sin embargo, ella quería ir al baño, entonces caminé con ella como a unos cuarenta metros para abajo y ahí había un baño, de los que están ahí en comercial, ella entró al sanitario, yo también entré, Hansel y Carlos venían atrás, pero cuando entramos al baño y cuando yo salí, ya no estaba Carlos ni Hansel", comentó.

MP presenta video de los momentos previos a la muerte de Hansel Zsarata.



La víctima, el acusado y otras personas no identificadas estaban en una discoteca de un centro comercial de la zona 16 pic.twitter.com/T4qNRiwEfz — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 26, 2025

Luego contó que se retiró del lugar junto con su novia y que al estar en la casa de ella, vio su celular y se enteró de la muerte de Hansel.

"Estábamos ya en la habitación cuando yo revisé el teléfono y en un chat que teníamos junto con otros amigos, pues yo vi que Carlos hacía referencia y que habían matado a Carlos, entonces cuando yo vi eso me asusté demasiado, fue como una especie de hecho porque no lo podía creer, Mónica me indicó que nos fuéramos de regreso para ver lo que había pasado y efectivamente así lo hicimos", narró.

El juicio continuará el próximo 22 de enero, ese día se espera que reproduzcan la reconstrucción de los hechos.