El hombre que agredía con un martillo a su abuela de 80 años y a su hermano

El sindicado fue sorprendido en flagrancia por la PNC cuando atacaba con la herramienta a su abuela.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jemmy "N", de 28 años, en la colonia Valle Nuevo, en Chiquimula.
El sindicado es señalado de haber sido sorprendido en flagrancia cuando atacaba con un martillo a su abuela de 80 años.
Además, minutos antes ya había atacado igualmente a su hermano de 30 años, según indicaron las autoridades.
Esta acción policial se ejecutó luego de que se realizara una denuncia ciudadana donde dieron a conocer este violento hecho.
Por lo tanto, la PNC instó a las población a hacer las denuncias correspondientes para evitar este tipo de actos y de cualquier otra índole que son contra las leyes.