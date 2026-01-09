Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El hombre que agredía con un martillo a su abuela de 80 años y a su hermano

  • Por Geber Osorio
08 de enero de 2026, 18:22
El ahora detenido fue sorprendido cuando atacaba con un martillo a su abuela de 80 años. (Foto ilustrativa: istock)

El ahora detenido fue sorprendido cuando atacaba con un martillo a su abuela de 80 años. (Foto ilustrativa: istock)

El sindicado fue sorprendido en flagrancia por la PNC cuando atacaba con la herramienta a su abuela.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jemmy "N", de 28 años, en la colonia Valle Nuevo, en Chiquimula.

El sindicado es señalado de haber sido sorprendido en flagrancia cuando atacaba con un martillo a su abuela de 80 años.

Además, minutos antes ya había atacado igualmente a su hermano de 30 años, según indicaron las autoridades.

Martillo utilizado por el ahora capturado para atacar a sus familiares. (Foto: captura de video de PNC)
Martillo utilizado por el ahora capturado para atacar a sus familiares. (Foto: captura de video de PNC)

Esta acción policial se ejecutó luego de que se realizara una denuncia ciudadana donde dieron a conocer este violento hecho.

Por lo tanto, la PNC instó a las población a hacer las denuncias correspondientes para evitar este tipo de actos y de cualquier otra índole que son contra las leyes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar