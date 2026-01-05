Un conductor impacta contra otros vehículos luego que quisieron asaltarlo (video)

Varios vehículos terminaron con daños materiales luego que un conductor impactara contra ellos.
Durante la mañana de este 05 de enero se reportó una múltiple colisión en el bulevar Liberación zona 13, debido a que un conductor con crisis nerviosa perdió el control al intentar huir de un asalto.
Según información preliminar, el conductor transitaba en dicho bulevar cuando quisieron asaltarlo y se desvió hacia la calle del zoológico La Aurora donde terminó impactando con otros vehículos ya que los asaltantes lo amenazaron de muerte y se puso nervioso.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito se encuentran sobre esta vía apoyando a regular el paso. Por el momento se encuentra inhabilitado el carril derecho que conduce al Obelisco.
En las imágenes se muestran los daños de los vehículos involucrados.