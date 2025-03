VIDEO: choca un picop sin piloto y este se desconecta hasta empotrarse en local

-

En video quedó captado el momento en que el motorista impactó contra el picop y este se desconectó hasta empotrarse en un negocio de Xela.

Un accidente fue captado por cámaras de seguridad la noche del domingo 2 de marzo, en la Avenida 20 de Octubre, en Coatepeque, Quetzaltenango.

En las imágenes se observó cómo un motorista colisionó contra la parte trasera de un picop estacionado en la vía.

El fuerte impacto alertó al dueño del vehículo, quien había dejado el picop encendido mientras compraba comida en un establecimiento cercano.

Al percatarse de que el vehículo se había desconectado y comenzaba a avanzar sin conductor, el dueño del picop corrió detrás de este en un intento por detenerlo.

Sin embargo, el picop siguió su curso, recorriendo varios metros hasta que finalmente impactó contra un poste y terminó empotrado en un negocio.

Mira aquí el video:

Coatepque, Quetzaltenango. pic.twitter.com/hJOOL4iR8k — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) March 3, 2025

Reacciones por motorista que chocó contra picop sin piloto

No se reportaron víctimas debido al accidente, aunque los daños materiales fueron considerables.

Este incidente generó diversas reacciones en redes sociales y resaltó la imprudencia de los involucrados. Los usuarios destacaron que el conductor del picop tuvo que apagarlo. Mientras que las críticas mayores fueron para el motorista, por desplazarse a excesiva velocidad.

Otros usuarios señalaron que el carro no tenía luces de emergencia y esa pudo haber sido la razón por la que el motorista no vio el carro. Sin embargo, las autoridades de esa localidad no han dado a conocer si el motorista no vio el automóvil o perdió el control de su moto por otra razón.