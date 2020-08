Chofer de bus en México crea bandeja para desinfectar monedas

Mario Alberto es un trabajador de transporte público y padre de familia que se hizo viral en las redes sociales por la creación de una bandeja para desinfectar las monedas y billetes.

Él trabaja en la ruta que corre entre Milpa Alta y Tláhuac en la Ciudad de México.

Mario es el único chofer que presta este servicio. (Foto: captura de pantalla)

"Es un placer para mí hacer lo que hago y se me ocurrió, no sé cómo se diga, un despachador de monedas para sanitizarlas, más que nada, me da gusto lo que hago”, dijo el conductor al ser entrevistado en televisión.

El área consiste en un depósito donde los usuarios depositan el valor del pasaje, en la que hay una botella de gel de un litro con valor de 150 pesos, un aproximado de Q52, y un litro de alcohol líquido, que suman 300 pesos al día (Q104). Posteriormente los usuarios toman su vuelto o simplemente dejan el dinero, y limpian sus manos con dichos líquidos.

"Simplemente me gusta seguir con la normatividad, desinfectar mi dinero, darle gel al usuario, pero realmente no me alcanza con eso que tengo para toda la gente, es poco lo que gano y lo que invierto va a quedar en lo mismo. Tengo toda la intención de seguirle dando gel a los usuarios, pero me falta el dinero para una botella”, compartió Mario Alberto.

Mario dijo que le queda un año para terminar de pagar su microbús, pero que la pandemia pegó duro a su bolsillo por lo que le queda poca ganancia para adquirir los instrumentos de limpieza.

El sueño de Mario Alberto es conversar con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para recibir un apoyo de insumos y continuar el protocolo de higiene ante la contingencia sanitaria.

Además, invitó a compañeros de otras rutas a adoptar esta medida.

