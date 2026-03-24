¡Choque acuático en Atitlán! Lanchero embiste y destruye Kayak

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La PNC capturó al capitán de la embarcación por ocasionar percance acuático

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Un paseo que prometía tranquilidad en el Lago de Atitlán terminó en caos y pánico cuando una lancha conducida por un hombre que estaba bajo efectos del alcohol, se accidentó tras embestir un kayak en el cantón Pacuchá, San Pedro La Laguna.

El choque involucró a la lancha a motor, en la que viajaban varios pasajeros y a un kayak amarillo con verde, el cual quedó completamente destruido.

Aunque no se registraron heridos, los ocupantes de ambas embarcaciones, principalmente del Kayak, estuvieron expuestos a un riesgo extremo, debido a la diferencia de tamaño al compararlo con la lancha, señaló la Policía Nacional Civil.

El capitán de la nave fue capturado luego de haber ocasionado una colisión en el lago de Atitlán. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

De acuerdo con los agentes, el lanchero fue identificado como Óscar "N" y emanaba un fuerte olor a licor al momento de la detención, de modo que fue capturado y trasladado ante el juzgado correspondiente por conducción peligrosa y los daños ocasionados.

La lancha quedó bajo custodia en el embarcadero como evidencia del incidente.